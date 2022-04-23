德國中央銀行（Bundesbank）今天警告，對俄羅斯天然氣實施禁運會讓德國今年經濟產出重挫達5個百分點，恐讓德國陷入衰退且讓已然攀升的消費物價持續惡化。

「紐約時報」指出，德國央行的預測符合多間經濟研究機構所做，也凸顯一旦俄國決定斷供歐洲天然氣，歐洲最大經濟體德國會面臨的危境。

德國央行表示，有鑑圍繞俄國入侵烏克蘭危機的不可預測性，相關預測也存在不確定性，但他們手上的經濟預測模型顯示，戰前占德國天然氣供應達55%的俄國一旦斷供，今年國內生產毛額（GDP）會從原本預估的成長3%，變成負成長2%。

德國央行說：「因俄國天然氣短期間難以取代，國內天然氣價格可能極大化飆升。」德國約1/3的天然氣用於工業，包含鋼鐵與化學。

國際貨幣基金（IMF）本週警告，俄烏戰事拖累歐元區經濟，IMF已將原本今年1月預測歐元區3.9%的經濟成長，下修為2.8%。

美國財長葉倫（Janet L. Yellen）也警告，禁運俄國天然氣會產生與預期相反的效應，全球燃料價格攀升對歐洲經濟的傷害更甚對俄國。

歐盟已對俄國煤礦祭出禁令，也打算禁止俄國石油。儘管德國說會努力在今年停止進口俄油，卻不願加快腳步；德國去年進口的石油高達1/3來自俄國。（譯者：陳亦偉）1110423