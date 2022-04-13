東港大鵬灣發生情殺命案，地點就在潮口平台停車場前，在地方掀起議論，因該處無監視系統，擔憂成了治安死角，在旁經營水上活動的業者也表示，因應人潮漸多，早在1年前即向公部門反映應加裝監視器的必要性，可惜遲遲未果，對此，鵬管處表示，已規畫入工程，預計6月前發包。

許姓業者指出，潮口平台位在大鵬灣跨海大橋旁，環境清幽又有基礎建設，堪稱是觀賞海景第一排的的絕佳地點，近年來遊客愈來愈多，尤其到晚上的時候，人潮更是絡繹不絕，但也因此衍生不少問題，亂放鞭炮、烤肉等亂象層出不窮，他看著滿地垃圾擔憂著，在沒有監視器的「警示」下，會不會進階演變成治安死角。

為此，去年3月間，他將隱憂向主管單位鵬管處反映，希望管處至少在停車場加裝監視器，以利公共場域的管理維護，他說，他自己有裝監視器，但監視範圍是承租的場域，無法達到「嚇阻作用」，但管處以經費問題為由，遲遲未加裝，而今發生命案，他的監視器完全拍不到案發經過，在某種程度上來說，也造成警方在查案上的不便。

對此，鵬管處長許主龍指出，業者確實有反映加裝監視器問題，但因經費規畫以及考量頻繁施工會打擾業者營運等，才會計畫當所有工程規畫一次到位後再發包施工，潮口平台屬紅樹林溼地範圍，目前該溼地正規畫生態公園工程，有將監視系統納入工程中，預計6月前發包、年底建置完成。

許主龍說，大鵬灣環灣道路的重要路口都設有監視系統，之後將逐步針對重點場域加設監視器，但他強調，管處長年來都有配置保全人員加強巡查灣域，建置建設系統雖有嚇阻作用，不過人員巡查也有其重要性，相較監視系統有角度疑慮以及受海風影響有鹽化耗損問題，人員在巡查過程中才能即時發現狀況。