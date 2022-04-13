圖為控制中心機房。（范揚光攝）

為提升行李處理效率，桃園機場行李分揀系統控制中心近日遷建完成，未來將大幅提升服務品質，也為後疫情時代航空業復甦提前做好準備。

機場公司表示，「第二航廈報到櫃台行李設備汰換暨行李分揀系統控制中心遷建工程」自2020年開始施工，內容包含6座櫃台島區輸送機設備汰換、8座櫃台島區建築裝修汰換，以及控制中心遷建（含機房、人員待勤室、會議室以及獨立航警崗哨），總經費約3.16億元。

控制中心完工啟用後，每個報到櫃台島區每小時行李處理件數從480件增加為600件，處理能量提升25％。遷建後的行李分揀系統控制中心內，設置中央監控及監視系統，透過大型顯示螢幕工作人員可同步監控各區行李輸送狀況，並即時掌握突發狀況。

機場公司說，雖然新冠肺炎重創航空旅遊業，但是趁著這兩年多的空檔，桃機把握機會推動多項建設工程，強化機場服務設施及機能，準備迎接疫情解封後，逐漸回流的旅遊人潮。