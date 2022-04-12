櫃買中心表示，台寶生醫公司（6892）在今（12）日送件申請初次登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，台寶生醫成立於2014年7月間，董事長為黃智遠，主要經營業務是間葉幹細胞新藥的開發與細胞醫療CDMO服務，送件時資本額為5億821萬元。台寶生醫2021年業績，營收2,715萬元，稅前虧損9,020萬元，每股虧損3.16元