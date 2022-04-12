台寶生醫12日申請登錄興櫃戰略新板股票 19:092022/04/12 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，台寶生醫公司（6892）在今（12）日送件申請初次登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，台寶生醫成立於2014年7月間，董事長為黃智遠，主要經營業務是間葉幹細胞新藥的開發與細胞醫療CDMO服務，送件時資本額為5億821萬元。台寶生醫2021年業績，營收2,715萬元，稅前虧損9,020萬元，每股虧損3.16元 再生醫學論壇4月21日 線上線下齊登場 世基去年每股淨損0.54元 2022年營運樂觀 #台寶 #生醫 #櫃買中心 #申請登錄興櫃 #戰略新板 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯發科斥資90億 進駐高鐵新竹專二區 04:102022/04/08 財經要聞 櫃買永續報告 國際肯定 04:102022/04/11 證券．權證 精準生技結盟國璽幹細胞 共組細胞治療策略聯盟 04:102022/04/11 投資理財 櫃買第二季戰略新板 自然人合格投資人登錄抽好禮活動開跑 16:122022/04/12 財經 同開四轉換債 4月7日變更預收款券交易 11:022022/04/03 財經 晶鑽生醫去年營運三率三升 新品上市營運樂觀 15:162022/04/09 財經 獨》高鐵新竹專二區招商聯發科拿下 權利金上看3,000萬元 17:182022/04/07 財經 櫃買市場投資人講座 改以網路影音直播辦理 16:032022/04/08 財經 精準醫療協會 籲解決生技募資困境 04:102022/04/05 產業特刊 新生醫專1生確診 校方高標準全校停課9天 19:502022/04/10 生活 櫃買攜手勤業眾信 於高雄舉辦「戰略新板說明會」 18:162022/04/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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