櫃買中心表示，針對永利聯合公司（8080）未如期公告申報110年度財報處以違約金1萬元。

櫃買中心表示，永利聯合公司未於規定時限前公告申報110年度財務報告電子書、可延伸商業報導語言檔案格式、資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表、會計師核閱報告及財務報告附註揭露相關事項，依資訊申報作業辦法之規定，處以違約金新台幣1萬元。