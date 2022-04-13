永利聯合公司未如期公告110年財報 遭處違約金1萬元 16:472022/04/13 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，針對永利聯合公司（8080）未如期公告申報110年度財報處以違約金1萬元。 櫃買中心表示，永利聯合公司未於規定時限前公告申報110年度財務報告電子書、可延伸商業報導語言檔案格式、資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表、會計師核閱報告及財務報告附註揭露相關事項，依資訊申報作業辦法之規定，處以違約金新台幣1萬元。 互億5/17前不交出兩本財報 恐將下市 櫃買永續報告 國際肯定 #永利聯合 #未如期 #櫃買中心 #公告申報 #處以違約金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台寶生醫12日申請登錄興櫃戰略新板股票 19:092022/04/12 財經 上櫃財報形式審閱 勝昱、天剛兩檔恢復普通交割 11:022022/04/03 財經 甲尚公司申請登錄興櫃一般板股票 10:122022/04/13 財經 除永利聯合外 上櫃公司均完成110年度財報公告申報 19:542022/03/31 財經 櫃買市場投資人講座 改以網路影音直播辦理 16:032022/04/08 財經 橘焱胡同3/29已申請登錄興櫃一般板股票 11:022022/03/30 財經 中福、樂士財報出爐 今正常交易 04:102022/04/07 證券．權證 同開四轉換債 4月7日變更預收款券交易 11:022022/04/03 財經 櫃買中心永續報告書 獲亞洲最佳永續報告獎金獎 15:022022/04/08 財經 櫃買攜手勤業眾信 於高雄舉辦「戰略新板說明會」 18:162022/04/08 財經 櫃買第二季戰略新板 自然人合格投資人登錄抽好禮活動開跑 16:122022/04/12 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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