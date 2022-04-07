金管會7日公布，到3月31日止，上市公司中有中福（1435）、樂士（1529）、台開（2841）、互億（6172）及上櫃公司永利（8080）等五家公司，未如期申報2021年度財務報告，其中，互億已積欠去年第三季及全年兩本財報，若5月17日仍未補申報，證交所將公告40天後終止上市。

證期局副局長高晶萍表示，這是在3月31日未如期公告申報財報的公司，中福與樂士在4月6日已經交易所書面審查且補公告，就免停止交易。

互億則是2021年第三季季報就已未如期公告，在2021年11月18日已停止交易，這次是第二次未如期申報財報，公司表示是因找不到合適的簽證會計師，無法完成財報簽證，若此情況一直未能消除，六個月後，即預計5月17日，證交所就將公告40天後互億終止上市。

永利則是相關資料被檢調調走，最近才取回啟動編制財報的作業；台開則是一些不動產估價作業仍未完備，審委會無法通過，導致財報亦出不來，兩家公司尚未完成財報補申報，因此會先被暫停交易。

金管會7日亦公布，上市公司（不含第一上市公司）2021年度累計營收是新台幣37兆3,204億元，較前年同期增加5兆2,863億元，成長16.50％；稅前淨利為4兆9,114億元，較前年同期增加2兆999億元，成長74.69％，無論營收或獲利都是近10年同期新高。

金管會並分析2021年上市公司獲利成長主要是航運業因塞港造成運能供給吃緊，加上終端銷售持續成長，供需失衡使運價維持高檔，獲利大幅成長；半導體業受疫情影響加速數位轉型，5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長而推升獲利；金融保險業因資本市場熱絡及授信餘額增加，帶動獲利成長。

上櫃公司2021年度累計營業收入2兆5,803億元，較前年同期增加3,811億元，成長17.33％；稅前淨利為3,134億元，較前年增加903億元，成長40.48％，營收及獲利亦為10年新高，獲利成長主要是半導體業受惠市場需求增加，帶動半導體產業鏈成長，產品價量俱增，致營收獲利增加；電子零組件業係因下游印刷電路板產業及被動元件等訂單需求回升，加上去年同期受疫情影響基期較低所致；鋼鐵工業則係因國際市場對基礎工業產品需求上升及金屬原物料價格上漲，致獲利成長。