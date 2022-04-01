樂士董事長爭奪戰，兩派董事大鬥法，無法趕在最後期限前提交去年財報，面臨證交所最快裁定4月上旬暫停交易的危機，今(1)日股價跌停22.05元而以下跌2.45元開出，跌停承接買盤不弱，成交爆大量，跌停打開，目前跌幅縮減。

樂士目前八席董事、三席獨董，前立委李全教與友軍夏帝投資，以夏帝投資掌控五席董事、三席獨董，陳龍發派則有三席董事。兩派董事對於經營煤炭進口業務分歧，引發董事長爭奪戰。

夏帝投資法人代表律師林耀立等八位董事及獨董，30日召開董事會，解任陳龍發董事長職務，隨即改推舉吳榮傑出任董事長，並向經濟部商業司申請辦理董事長變更登記。不過陳龍發也向經濟部商業司提出異議。夏帝投資派八位董事及獨董30日加碼召開臨時董事會，承認去年財報及召開股東會等事宜。

陳龍發表示，他雖遭解任董事長職務，但經濟部商業司尚未完成變更登記，他仍是樂士董事長，董事會仍應由他召集，31日依原計畫召開董事會，卻因人數不足流會，無法無法承認去年財報、股利發放、發放董監事酬勞及員工分紅及股東會召開等議案。

陳龍發強調，樂士八位董事及獨董30日召集加開臨時董事會，承認去年財報及決定股東會事宜，程序不合法，適法性有待相關機關認定。

陳龍發指出，樂士無法在最後期限前，提交去年財報，31日依規定發布重訊，萬一遭證交所處以暫停交易，樂士只能遵從證交所決定。