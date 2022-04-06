台開前副董鍾智文以7億6000萬入主北市新民國小，遭舊董事會質疑沒有依合約給付足額款項，認為雙方原本是基於誠信原則履約，直到鍾智文拖欠款項，回頭檢視協議書內容，竟發現若雙方違約，違約金竟是零，懷疑鍾智文早知自己能力有限，付不出7.6億卻想白白吃下新民，所以在合約中替自己留下後路。

依照鍾智文與舊董事會代表簽立的協議書，除了分三階段更替7名董事及1名監察人，鍾依各階段進程分期付款外，並約定若舊董事會成員反悔或拒絕交出董監事席次，就應返還全部價金。但如果是鍾智文方未能履約，則由鍾方推派的董監事應全部辭職，將席次歸還舊董事會。

詭異的是，雙方在協議書中雖然就權利義務關係規定明確，連違約的情況都有議定，但違約的補償金卻是0％，對照現在鍾智文不肯付錢，舊董事會成員不禁還疑，是否鍾早有預謀不會履約，因此在合約中開好後門，避免自己面對鉅額求償。

知情人士表示，新民舊董事會成員多是學界出身，對商場上的爾虞我詐並不熟悉，當初鍾智文有意入主新民辦學，大家都樂見其成沒有多想，簽約也是本於誠信原則，沒想到合約裡卻暗藏玄機。

但無論如何，協議書中都有約定，即便不可歸責於雙方，導致合約無法履行，且雙方也無法協議出解決方式，就按照先前更換董監事的時程進行逆向程序，分批還原董監事席次至原狀，這點也就是舊董事會現在的主要訴求，把前面收到但不足額的錢還給鍾智文，也請鍾交還手上的7董1監席次。