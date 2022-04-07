近期本土疫情升溫，蔡英文總統6日邀集副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌以及防疫指揮官陳時中、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁等人，入府召開防疫策略會議，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜等人卻未受邀，民眾黨今天炮轟，蔡政府「搞政治凌駕防疫」，可見「先政治、後防疫」，正是民進黨政府的最佳寫照。

近來疫情大爆發，連日單日本土確診數破百例，蔡總統昨天邀集陳其邁、鄭文燦等人赴總總官邸召開「縣市防疫會議」，柯文哲、侯友宜毫無意外未獲邀請出席，連台南市長黃偉哲、基隆市長林右昌也未到場。

對於基隆對13萬人推行「愛心篩檢」，民眾黨指出，去年台北疫情爆發，指揮中心力阻普篩，北農公司、環南市場憑藉PCR篩檢約7500人，揪出超過50例確診，柯文哲卻數度被側翼譏諷是「普篩仔」；然而日前陳時中推翻過去主張「普篩偽陽性會壓垮醫療量能」的論點，拍板基隆施行「類普篩」，堪稱是「綠能、你不能」的實例。

民眾黨表示，許多防疫政策都是地方先喊先做，中央謾罵抗拒後跟進，柯文哲市長種種超前部署的防疫措施，無論是熱區打疫苗、設立防疫旅館、防疫旅館免費、熱區小規模普篩及機組員優先接種，都是台北市倡議先做，遭綠營人士唱衰反對，又被指揮中心照抄的實例。

民眾黨直言，「抄」前部署並不可恥，可恥的是為了政治算計，浪費珍貴的防疫時間，民進黨身為執政黨，必須擁有接納在野黨意見的高度，針對政策方向可以充分討論，而非一味否定在野黨的提案，直到落後部署再校正回歸，拉全民的健康陪葬。