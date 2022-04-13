民眾黨宜蘭縣黨部今天（13日）批宜蘭縣失業率高居全國第2名，同時公布縣議員、代表等4名人選，黨部主委李偉華表示，第2梯次人選會在5月底前提出，年底選舉民眾黨在宜蘭縣不會缺席，也不排除宜蘭縣長、宜蘭市長會徵召人選。

民眾黨在宜蘭縣提名的縣議員人選有羅東鎮謝志得、宜蘭市尤文瀚，頭城鎮民代表劉奕甫、羅東鎮民代表許弘興。謝志得曾是民進黨縣議員，他退出綠營後加入民眾黨；黨部主委李偉華原本是國民黨宜蘭縣黨部書記長，也棄藍投白擔任主委一職。

謝志得指出，宜蘭縣失業率逐年攀升，顯示縣長林姿妙沒有改善就業問題，請提出具體方法降低失業率。尤文瀚表示，宜蘭縣不僅失業率僅次於澎湖，平均薪資也遠低於全國平均，薪資結構成了社會不安定的隱憂。

民眾黨立法院黨團主任陳琬惠表示，縣府應該舉辦主題式的就業博覽會，而非只是舉辦大鍋炒形式的博覽會；國發會的地方創生計畫讓非都會區縣民可以得到更多就業機會，但宜蘭縣只有蘇澳、三星拿到計畫，遠低於雲林等縣。

美麗島電子報董事長吳子嘉指出，今年剛好選舉，期待民眾黨的後起之秀能成為一種汰換、重組力量，改變台灣社會的結構、讓宜蘭縣民可以受惠。他建議，宜蘭縣長應該「請柯P來選！」

李偉華表示，宜蘭縣長選舉黨內有評估3名人選，但當中沒有柯文哲，宜蘭市長則有2人，會對宜蘭選情加以考量後再來徵召作業，「選舉的母雞很重要，能不缺席就不缺席！」第2梯次提名也可能與其他政黨合作，並以無黨籍為優先對象。

對於民眾黨批失業率高，縣府回應，依據主計總處資料，去年度宜蘭縣等6縣市失業率均為4％，與全國相比無顯著差異，青年失業率則是全國第三低，縣府會持續辦理職訓及就業促進，並配合中央多項紓困措施，積極協助勞工度過疫情衝擊。