國內本土疫情屢創新高，台灣快篩試劑價格卻比國外貴3倍惹議，民眾黨痛批，民進黨政府總是為每種不合理花費找到藉口，疫苗太貴說台灣樣本數少、快篩太貴扯台灣市場小，最後就是政府調控失靈，讓全民當盤子。

民眾黨指出，疫情延燒2年半，紓困振興特別預算從一開始的600億，5度追加到8392億，衛福部長陳時中日前表示，目前還短缺200多億，接續還要購買藥物、擴大快篩；一開始缺口罩、缺疫苗，現在還在缺快篩、缺疫苗，政府每天喊超前部署，看來也不過是鈔錢部署罷了。

民眾黨表示，國難財真的很好賺，國產高端疫苗每劑要價880元，比AZ貴10倍，在全球11家疫苗當中僅次於莫德納的1021元，政府大量採購，結果到現在235萬劑高端沒人打，促銷之餘怕過期，還能把高端效期當成公文一般不斷展延。

民眾黨強調，衛福部與教育部的公文，清楚載明2022年3月8日政府以每劑59元的價格，採購2種國產170萬劑快篩試劑，民眾自行購買卻都要花300多元，情況接近聯合定價，公平會卻不啟動調查，人民為了工作只能不斷花大錢當盤子。

民眾黨直言，直到立院質詢揭露之後，才陸續傳出快篩龍頭要開始降價，但實際上能降多少，供給量能否跟上需求都還是未定之天。民進黨政府總是為每種不合理花費找到藉口，疫苗太貴說台灣樣本數少、快篩太貴扯台灣市場小，最後結果就是全民被當冤大頭，未來會持續監督執政黨，不讓全民當盤子一再上演。