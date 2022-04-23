新冠肺炎疫情升溫，確診數屢創新高。中央流行疫情指揮中心今表示，近期口服抗病毒藥物的使用有增加趨勢，從每周幾10份增至每周100份左右。對於口服藥的整備，指揮官陳時中表示，昨日輝瑞Paxlovid已經進口18萬份，預計這2天還會大量進貨。

我國今年初分別向默沙東、輝瑞採購5000、2萬人份的抗病毒藥物，本月10日又再向輝瑞加訂70萬份Paxlovid，其中35萬份將於4至6月間到貨，另35萬則為開口合約，而默沙東的莫拉皮拉韋則在日前交貨完畢。

對於目前抗病毒藥物的整備，陳時中今表示，昨日Paxlovid已進口18萬份，這2天還會有大量進貨。至於目前口服藥的使用情形，疫情監測組組長周志浩表示，已有增加趨勢，過去使用為每周幾10份，估計現在每周會使用100來人份。

昨健保署表示，Paxlovid是身體中一種酶(CYP3A)的抑制劑，可能會增加經由這種酶代謝的藥物的血漿濃度。依用藥說明書載明，該藥與10大類藥物具禁忌，並與35類藥物會產生交互作用，這些藥物包括多種心臟血管用藥、止痛藥、抗癌藥、抗凝血藥鎮靜/安眠藥等。為保障用藥安全，健保醫療資訊雲端查詢系統將新增交互作用主動提示功能，提醒醫事人員留意。

陳時中表示，Paxlovid在使用上有相對的禁忌，健保署1天內將藥歷建立起來，目前衛福部次長石崇良也在和醫師交換意見，針對仿單的規定進行詳細的討論。