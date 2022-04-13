名列民眾黨不分區立委第7名的新光集團公主吳欣盈，現身民眾黨團會議，引發黨內關注是為遞補立委做暖身準備。對此，黨內人士認為，由於民眾黨內3位女性立委在年底動向受到關注，吳欣盈可能認為有擔任立委的機會，而來立院實習並了解生態和黨團運作。

民眾黨團每周二、五召開黨團會議，由黨團幹部、黨籍立委及辦公室主任與會，黨中央則派祕書長謝立功等幹部出席，據與會人士透露，吳欣盈昨天以蔡壁如辦公室顧問出席會議，吳在會中發表自己對國際情勢及新冠肺炎等看法。

據悉，民眾黨主席柯文哲有意讓蔡壁如請辭不分區立委，專任民眾黨祕書長，屆時吳欣盈可望遞補成為不分區立委，因此先擔任蔡壁如辦公室顧問。不過，蔡壁如表示，她目前沒有辭職立委的打算。

針對吳欣盈擔任蔡壁如辦公室顧問參與黨團運作，黨內人士認為，吳欣盈可能是覺得有機會替遞補不分區立委，所以才來立院實習，並了解立法院生態和黨團運作，因蔡壁如若真接任黨祕書長，到時就不再適任立委；而高虹安和賴香伶都有選上桃園和新竹市長的機會，到時若兩人選上都要辭去立委職務。