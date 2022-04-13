台北市政府配合中央將在中山區及學校等熱區推動「類普篩」，副市長黃珊珊13日表示，類普篩只是個名詞不重要，由於中山區現在確診數量最多，及部分學校有群聚感染狀況，以這2處優先類普篩，但沒有強制性。

北市府今午舉行防疫記者會，黃珊珊指出，類普篩只是個名詞，中央有問市府願不願意參與提供快篩劑，在熱區做快速篩檢，市府當然同意。

黃珊珊表示，選在中山區因為是現在確診數量最多區域，第二個部分是學校，學校有群聚感染情形，才以這2處為優先。

她強調，名詞不重要，篩檢是要選擇最有效地方篩檢，中央沒有任何強制性，像過去設置快篩站一樣，住在附近的人有疑惑的話，都可以到健康服務中心拿快篩劑，另外也在學校裡發放快篩劑，目前從中央到地方都沒強制篩檢的要求。

此外，黃珊珊說，北市開了1家新的專責版防疫旅館，中央也徵用1間，2家加起來有1000多間，總數已突破2000多間，原則上會優先把輕症確診者送進專責防疫旅館，若沒空間了，才會啟用確診者居家照顧，當成我們的人住在家裡，家裡就是病房，健康服務中心就是醫院護理站。

黃珊珊進一步解釋，現在也是這個機制，只是現在的病房在專責防疫旅館，等到確診者必須居家照顧，就採取虛擬醫院方式，中央本來就有一套系統，專責防疫旅館也有一套系統，讓民眾回到家裡也可使用。