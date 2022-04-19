根據微信公眾號「警民直通車上海」4月18日指出，近日疫情關鍵時期，出現外賣騎手通過收取高額跑腿費、代購物資坐地起價等方式哄抬物價。17日上海市公安局經偵總隊會同長寧公安分局，發現一起外賣騎手惡意哄抬物價案件。目前犯罪嫌疑人趙某因涉嫌非法經營罪，已被警方依法採取刑事強制措施，案件進一步偵辦中。

近日，家住上海長寧區的朱女士通過某平台求購一批價值270元（人民幣，下同）左右的民生物資。外賣騎手趙某接單後索要330元的跑腿費。當趙某將物資送到朱女士社區門口時，拒絕出示購物發票，並臨時坐地起價，又稱購買物品需支付577元的費用。

換句話說，朱女士需要支付共計900元的費用才能拿到趙某代購價值270元的物品。朱女士認為已經支付跑腿費，應按商品實際價格支付貨款。雙方經過長時間溝通無果，最終一旁志願者報警。屬地派出所民警到場後要求趙某將訂單取消，同時依法將趙某傳喚至屬地派出所。

到所後，長寧警方對趙某過往訂單進行調查，發現趙某從4月以來，通過平台接單、社區蹲點、朋友介紹等方式接單，在為客戶代買、配送蔬菜、水果等商品的過程中，不僅私下聯繫客戶提高跑腿費，還在將代購物資送抵目的地後，現場惡意加價，非法牟利2萬多元。