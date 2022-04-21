新冠肺炎疫情持續擴大，上海封城已超過3週，居民日常所需面臨嚴重短缺，物價也持續飛漲當中，曾與鄧倫合體賣口紅的知名直播主李佳琦，私下是枚善良的暖男，近日他發揮愛心自掏腰包，購買了近28噸的「高齡獨居老人關愛包」，內有雞蛋掛麵、純牛奶、即溶麥片等生活物品，誓言守護餐桌，在這不容易的時刻，為他們送上關愛和溫暖。

直播主李佳琦曾和男星鄧倫(右)合體直播，親自示範大紅色口紅的用法，讓一旁鄧倫都看呆了。

直播主李佳琦在大陸名氣非常高，產品介紹風格親民生動，創造出驚人銷售數字，微博擁有3千萬粉絲追隨，經常和一線明星合體直播，諸如楊冪、黃曉明、劉詩詩等人，都曾現身在他的直播間，每經開播皆引發巨大話題，近日他發起《愛在行動，同心守滬》公益活動，將購買的28噸生活用品善行經網民流傳出去，獲得諸多讚賞。

不僅如此，李佳琦在理解到兒科院內，同樣面臨用品稀缺問題，馬上決定採購兒童口罩、褲型尿布、嬰兒濕巾等一批，將近1.8噸嬰幼兒生活用品和速食用品，捐贈給上海市慈善基金會，表明想用於上海市兒童醫學中心和復旦大學附屬兒科醫院，關懷在前線抗疫的醫護人員，還有疫情期間的新生兒們，緩解兒科醫院物資缺乏問題。

李佳琦善舉被人民知道後，有人在網路上寫下感言：「每次有困難總有他的身影」、「一直都很溫暖啊」、「能想到獨居老人這點很讚」、「疫情當前人人有責，必須給李佳琦點讚」、「無論什麼時候，都不能忘記老人」、「期待上海春暖花開的那一天」紛紛讚揚他的無私奉獻。