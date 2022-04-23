28歲女星吳千語過去曾和香港天王林峯交往，兩人分手後林峯很快閃婚網紅張馨月，她也和富三代施伯雄熱戀；近期大陸上海因疫情封城，有不少藝人面對居家隔離糧食短缺大吐苦水，但人也在上海的吳千語卻經常曬出用豐富食材料理的佳餚，被網友形容「餐餐如米其林」，有人忍不住問為何物資不短缺，經紀人鬆口透露「朋友也很重要」，引起熱議。

前段時間大陸上海封城，有許多藝人只能居家隔離，還要時不時接受核酸檢測，更爆出食材短缺的窘境，有民眾甚至一天都不見得能吃到三餐；不過，香港天王林峯舊愛吳千語明明人也在上海，卻像是平行時空般，分享的居家下廚照滿滿豐富食材，有肉、有菜還有海鮮，不免令人好奇食材怎麼得到的。

人在上海的吳千語經常曬出用豐富食材料理的佳餚，被網友形容「餐餐如米其林」，和其他根本吃不飽的上海居民彷彿是平行時空。(圖/ 摘自Karena吳千語微博)

吳千語從上海封城後，經常透過微博或IG分享居家隔離生活，在她曬出的下廚照片和影片底下，有網友忍不住提問，「怎麼做到物資無缺的？」也釣出吳千語的經紀人回應，「她有當團長和大家一起團購」；不過，吳千語料理的食材看起來都不便宜，底下就有人說，「錢到位物資就到位」，經紀人也鬆口說，「朋友也很重要」。

吳千語經紀人在底下回應「朋友也很重要」，引起網友熱烈討論。(圖/ 摘自Karena吳千語微博)

反觀吳千語人在上海能大魚大肉，看起來愜意地過生活，港星陳浩民一家人卻是「受災戶」，他的妻子蔣麗莎日前才氣得開直播痛罵，家中有8個人，防疫人員送來的物資根本不夠吃，只能到處找人幫忙買菜，但物價飆高，讓他們十分無奈。