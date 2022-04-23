三立8點檔《一家團圓》劇組疫情延燒，除了李燕、張郁婕及兩名工作人員接連爆出確診，余秉諺22日也傳出快篩陽性，第一時間赴醫院進行PCR採檢，如今採檢結果出爐，他今（23日）凌晨發文證實確診新冠肺炎，但他強調除了偶爾乾咳之外，沒有其他不適狀況。

余秉諺凌晨發文證實確診新冠肺炎，他表示目前身體狀況還算良好，除了偶爾乾咳兩下，並無其他不適狀況，精神食慾也非常好，只是服藥後難免有昏睡情況，他坦言快篩陽性到PCR結果出爐，心情上沒有太多變化，雖然傳染力強但重症機率很低，強調這段期間會遵守防疫規則做好居家隔離，接著不忘提醒所有人：「大家其實不用過度恐慌，平常心面對這波疫情，如果確診了就詢問醫護或爬文做好隔離和治療，千萬不要不報備或不遵守防疫規定」。

余秉諺表示原本預計要打第三劑，但確診後打亂一切計畫，無奈表示：「現在只好等一切恢復後再來預約了」，也不忘再三強調：「在家隔離這幾天再找時間和大家聊聊天囉，我很好，也很快會回到工作崗位，現在～就讓我好好休養生息囉」。

至於同劇組確診的李燕，日前表示症狀是重感冒的10倍，包括鼻水倒流、喉嚨痛、體溫較高，但不舒服狀況已經好很多，同時強調確診並不恐怖，但也不忘呼籲所有人：「我真的很OK，確診了真的不要擔心，一定要打3劑疫苗」。