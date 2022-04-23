上海疫情爆發封城，目前住在該地的金鐘視帝李立群，常用抖音、微博分享隔離情況，不過之前發言被斷章取義外，爆料上海某小區缺乏物資「孩子已經在餓肚子」的影片，事後遭關注被刪除，可說是狀況不斷，如今又被傳吃冷凍鴨肉拉肚子，竟拍影片吐槽義工，對於莫名遭抹黑，讓他難掩怒火要求爆料者刪除文章。

有網友爆料李立群疑凌晨拍片，吐槽社區義工送來的冷凍鴨肉冰太久，導致肉質難下嚥，甚至因此肚子不舒服，半夜跑了十幾趟廁所，雖然有人跳出來緩頰礙處於非常時期，就將就一點吃，對此，他強調自己只是吐槽，沒有要責怪的意思，加上義工壓力大，難免有不足之處，不過肉類冰凍太久對人體健康有影響，強調「自己寧願領青菜，也不願意拿到這些冷凍肉食品」。

網友爆料李立群吃義工送的冷凍鴨拉肚子，竟拍影片吐槽對方。（微博）

網友更爆料李立群聲稱飲用水已經喝完，這幾天都在喝自來水，由於擔心抱怨又遭斷章取義，他解釋並沒有要為難社區主委，強調「只要給我一口飯吃就行」，會拍自己吃壞東西跑廁所的影片，是希望藉此讓多點人少受罪，對此莫名被抹黑，李立群強調不願意吞忍，在微博發文闢謠：「此篇言論涉及造謠誹謗，本人並無發表此微博所涉及的言論，請立刻刪除」。

李立群在微博發文闢謠，要求爆料者刪除不實指控的文章。（李立群微博）

李立群日前拍影片跟上海民眾喊話「多磕頭、少說話！這時就支持政府我們早點解封，這是最好的」，更希望解封後大家「不要發瘋」，能穩著點恢復昔日生活及大上海區應該有的生產力，最後不忘打氣：「上海加油」。