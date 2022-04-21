搶母親節商機，來自部落的美味餐廳「芭達桑原住民主題餐廳」 今年以內用、外帶雙主打為號招，推出8-10人份的「海派媽咪饗食宴」，售價8888+10％，而小家庭的選擇自然也有，4-5人的「鐵人媽咪豐味宴」，售價4688元+10％，兩組套餐皆可客製成外帶組，每套限量10組，販售期自即日起至5月8日止，讓大家防疫在家也能為媽媽澎湃慶祝。

「芭達桑原住民主題餐廳」 今年首度在5月8日母親節當天午餐大開三個時段，分別從上午11:00-12:30、13:00-14:30、14:50-16:00，其中下午14:50-16:00該時段，只要在4月25日前預訂，直接現打9折，另外送一份《小米甜甜圈》！今年「芭達桑」再次將原民料理與粵菜烹調技法結合，將各式豐富鮮美的食材，打造「混血版」的原粵料理，「海派媽咪饗食宴」和「鐵人媽咪豐味宴」兩款母親節限定套餐，皆由曾獲世界廚王爭霸賽冠軍的主廚張克勤研發和設計，視覺與味覺一次到位。

8-10人的「海派媽咪饗食宴」售價8888+10％，菜色內容包含:原野開胃拼盤、風林火山脆皮雞、火焰香料肋排佐時蔬、藤椒油淋石斑、豐年慶典米食雙饗、部落石板燒烤組、駐顏煲湯海鮮鍋和黑糖蜜花生麻糬等12道料理，「風林火山脆皮雞」為店內最經典且受歡迎的菜色，使用整隻花蓮放山雞，放進烘烤前則以獨家調配的的原民香料、南投的梅子與大把蒜頭打成醬汁，整整泡上3天醃製，接著再放進特殊打造的烤爐中烘烤，得重複取出再重回烘烤三次，時間掌控是主廚張克勤多年專研出的技術，配料則以蒜頭為主，內含豐富蒜精，不僅讓蒜頭香氣盡情釋放，雞皮更加酥脆，肉吃起來還保有雞汁，雞油滿滿滴淋在烤地瓜上，吸滿原湯雞汁的地瓜，也成為最亮眼的配菜。

另外今年也端出為媽媽滋補的孝心靚湯「駐顏煲湯海鮮鍋」，湯鍋基底為豬濃白湯，以豬大骨、雞骨、洋蔥、紅蘿蔔、芹菜等多樣蔬菜，慢火燉煮四小時，湯品呈現乳白色澤，暖胃健脾、潤肺齊備，再以半斤的紅毛蟹為主食材，加上鮮蝦、透抽、玉米、香菇等配料，每一口吃得到海鮮與蔬菜的鮮甜，兼具美味與健康。

近年風靡到全台灣的原民甜點「小米甜甜圈」也在首次登場，外皮微酥不油膩，沾上薄薄的糖粉，一口咬下，勝過麻糬Q度的咬勁，絕對能擄獲所有人的心。

今年「芭達桑原住民主題餐廳」在5月8日母親節當天午餐供應三個時段，分別從上午11:00-12:30、13:00-14:30、14:50-16:00，其中下午14:50-16:00該時段，只要在4月25日前預訂，直接現打9折，另外送一份《小米甜甜圈》，內用8-10人份的「海派媽咪饗食宴」和4-5人的「鐵人媽咪豐味宴」皆能客製成外帶組，每套限量10組，販售期間將從即日起至5月8日止，母親節讓媽媽免下廚，滿滿一桌，大啖限定美食。