台北市將祭出3大策略防疫，包括增加「加強版防疫專責旅館」、虛擬醫院及啟動大量家用快篩，副市長黃珊珊13日透露，已向中央申請快篩試劑，規畫中山區作為熱區類普篩。

中央推動北北基桃4縣市類普篩，黃珊珊今早出席福民社宅開工典禮時指出，已接到中央通知，市府也同意實施類普篩，現在就等配發與規畫。

黃珊珊表示，現在較需要做篩檢的地方是學校和確診熱區，熱區規畫在中山區，盼透過類普篩盡快找到感染源。