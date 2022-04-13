北巿將做類普篩 優先在兩熱區推動 12:322022/04/13 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為民眾前去篩檢畫面。（資料照／趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市將祭出3大策略防疫，包括增加「加強版防疫專責旅館」、虛擬醫院及啟動大量家用快篩，副市長黃珊珊13日透露，已向中央申請快篩試劑，規畫中山區作為熱區類普篩。 中央推動北北基桃4縣市類普篩，黃珊珊今早出席福民社宅開工典禮時指出，已接到中央通知，市府也同意實施類普篩，現在就等配發與規畫。 黃珊珊表示，現在較需要做篩檢的地方是學校和確診熱區，熱區規畫在中山區，盼透過類普篩盡快找到感染源。 台北市副市長黃珊珊（左二）13日出席福民社宅開工典禮。（張立勳攝） 蘇貞昌重申全力支持王國材推動「環島高鐵夢」 台中單日確診26例 東勢成熱區 #新冠肺炎 #台灣 #類普篩 #熱區 #中山區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠電能源將成台中產業發展新趨 再生能源裝置容量全國第一 16:142022/04/12 生活 每天千例確診很快會發生 北市祭3大策略因應 15:592022/04/12 生活 推動在地特色課程 暨大探索教育中心9月啟用 16:172022/04/12 生活 快篩試劑將降至200元以下 4縣巿比照基隆做類普篩 09:512022/04/12 生活 萬華再增10例 黃珊珊澄清：與早餐店家庭群聚無關 16:362022/04/11 生活 談新停課標準 鄭文燦曝桃園考量：足跡多全校也可能停 11:032022/04/13 生活 《金融股》漢皇集團頂溪千坪都更案 臺企銀融資助攻 08:182022/04/12 財經 時論廣場》防疫還是防柯文哲（崔慈悌） 19:502022/04/12 時論廣場 跟進中央停課新標準 黃珊珊曝主因喊：尊重中央判斷 12:182022/04/13 生活 台北市長民調曝光 這大咖危險了？媒體人驚喊一句 18:472022/04/12 政治 《汽車股》廣華-KY第一季營收年增18.01% 創同期高 10:582022/04/11 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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