本土個案連日破千，台北市政府大樓陸續傳出多名人員確診，包括10樓產發局、6樓新工處、11樓媒體替代役，稍早市府也證實3樓地政局有員工確診，同樓層共91人匡列為密切接觸者，必須隔離。眼看疫情升溫，北市人事處證實有指示市府各行政單位明起強制線上遠距辦公演練。

人事處長張建智指出，其實北市早在市府大樓同仁陸續確診前，就已決定好本周要進行強制遠距上班，並非因為市政大樓疫情多點爆發才為之。

張建智說，目前規畫是明起、周一上班日開始，包括市府大樓、府外各行政單位，必須強制演練遠距辦公，至於實施到什麼時候，將視疫情變化滾動修正，但此規定並非強制，由各局處自行決定遠距辦公人員比例，如必須外出的清潔隊員、交控中心等仍須待在崗位上，會給各局處首長空間去調配。

張建智表示，市府早在去年三級警戒時制定相關遠距辦公SOP，並且實施很久一段時間，期間能分流上班就盡量做到，即使警戒降為二級，也有要求各局處視情況規畫遠距辦公，考量今年疫情有升溫跡象，年初就有和同仁說過要先行規畫。