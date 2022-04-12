中油12日舉辦新任董事長、總經理布達典禮。面對中油因油氣凍漲導致鉅額虧損，董事長李順欽表示，今年第一季因天然氣凍漲而吸收金額就高達517億元，相較去年全年天然氣虧損1,048億元，等於今年首季虧損已達去年全年的一半。因累虧逾600億元快達到資本額一半（650億元），5月董事會將就此討論因應措施。

中油新任董事長李順欽、總經理方振仁12日正式走馬上任，由經濟部長王美花擔任監交人。李順欽強調，上任兩大重點就是三階外推方案及淨零碳排，並擬力拚切入台積電等半導體材料供應鏈，讓中油從石化公司蛻變成Clean Power Company（潔淨能源公司）。

此外，中油穩定民生物價，除油價啟動雙穩定機制吸收成本外，天然氣、桶裝瓦斯凍漲，僅天然氣電業用戶上漲10％。影響所及，中油前2個月虧損256億元，累計虧損達571億元，逼近600億元，即將超過資本額的一半。

李順欽指出，3月因有一些存貨回列因素，營運虧損49.8億元是近期最少的一個月，累計虧損已達620億元，快要達到中油資本額1301億元的一半。有鑑4月累計虧損很可能就會過半，屆時將依照公司法程序提交董事會做討論。

媒體詢問中油是否進行增資，或略微調漲用電事業的天然氣價格到15～20％，以因應虧損壓力。李順欽回應增資可能目前還不考慮。氣價調整與否是由經濟部裁量，且要油電一同考量，5月董事會將一併討論。

李順欽說，油氣價格波動上下起伏，內部於去年底曾預測今年俄烏戰爭的情勢，但發現因變數太多且國際局勢瞬息萬變，差異很大，後續還要密切觀察國際原油價格的走勢並擬訂因應對策。近期國際油價已走跌，布蘭特原油每桶略跌至100美元以下，約96、97美元，天然氣現貨價格也下來，如能持續走緩，財務壓力就會比較小。