台積電在半導體產業表現優異，更被喻為是台灣「護國神山」，英國《星期日泰晤士報》盛讚台積電是地球上最重要的企業，並提醒大陸虎視眈眈，積極挖角台灣半導體菁英，報導指出，陸企頻頻出招挖角台灣人才，據悉有越來越多家偽裝成台資或外資企業，利用空殼公司或開曼群島等避稅天堂隱藏身分。

《星期日泰晤士報》以「大陸不擇手段尋求半導體霸權」為題撰文指出，台灣主導著世界半導體的生產，現在全球最先進的晶片約有92%是由台積電生產，華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)大陸專家甘迺迪(Scott Kennedy)甚至表示，台積電可能是地球上最重要的企業。

報導提及，受到疫情衝擊，全球陷入晶片荒，除了進一步將台灣推上地緣政治的風口浪頭上，更引來北京政府的覬覦，試圖滲透台灣半導體產業和挖走人才。據《路透社》消息指出，目前台灣司法部調查局，正在調查約100家涉嫌非法挖角半導體工程師和其他科技人才的大陸公司，光是在去年就有7家公司遭到起訴，上個月更大動作搜索8家違法在台陸企或研發中心。

報導說，台灣政府為防止關鍵技術外流，已經禁止大陸對敏感領域進行投資和人才招聘，但這些禁令恐迫使越來越多陸企偽裝成台灣或外資企業，防不慎防。

台灣半導體產業具有國際競爭優勢，近期因全球晶片短缺導致人力需求龐大，根據人力銀行日前發布的調查，去年第4季半導體人力缺口平均每月達3.4萬，創7年以來新高，據悉當前的人才短缺問題空前嚴重，《遠見雜誌》先前報導，台積電過去非「台交清成」碩、博士生不用，如今不僅向私大、技職生釋出實習、工作機會外，還跑到校園搶學生。