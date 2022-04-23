聯準會（Fed）主席鮑爾21日表態，5月可能升息2碼抑制高通膨，且年底前還有一連串升息動作，這番激進升息言論，推升10年期美債殖利率近逼3％大關，周五（22日）美股四大指數嚇趴，道瓊暴跌近1000點最慘，費半指數持續破底，影響所及，台積電ADR也重挫2%，創下1年半新低。由於美科技股跌勢沉重，短線未見止跌跡象，提醒台股投資人當心下周指數摜破萬七大關後，甚至不排除回測3月8日低點16764點。

鮑爾周四表示，Fed將在5月利率決策會議上討論升息2碼議題，並暗示進一步加快升息腳步，以打擊逾40年來最嚴重的通膨問題。野村日前上修升息預期，由於美國經濟硬著陸風險升高，估Fed在5 月升息2碼後，6 月和 7 月會議將各升息3 碼。

據芝加哥商品交易所（CME Group）FedWatch工具顯示，預測5月升息2碼的機率已達百分百。交易商目前認為，年底時利率將升至2.75～3％，意味接下來三次會議都升息兩碼，另三次會議升息1碼。

在鮑爾定調升2碼後，周五10期美債殖利率一度飆上2.975%，創2018年12月4日以來新高。5年期美債殖利率升至3.049%，2年期美債殖利率升至2.7620%，均改寫2018年底以來最高紀錄。

美債不斷狂飆，對科技股的那指和費半指數衝擊更大。此外，下周有558家美企財報出爐，美股將面臨另一大考驗。

周五美股四大指數大逃殺。道瓊指數暴跌 981.36 點（或 2.82%），收 33811點，周線連四黑；那斯達克指數大跌 335.36 點（或 2.55%），收 12839點；標普 500 指數大跌 121.88 點（或 2.77%），收 4271點；費城半導體指數大跌 68.9 點（或 2.25%），收 2989點。

五大科技巨頭全倒地。蘋果大跌2.78%；Meta （原臉書）下跌 2.11%；亞馬遜和微軟分別重挫2.66%、2.41%；Alphabet（google母公司）暴跌4.15%。

費半指數頻破底，主要成分股慘遭血洗。輝達（NVIDIA）狂殺 3.31%；高通和應材大跌 2.4%左右；德儀下跌 2.21%；英特爾下跌2.02%；超微（AMD）下跌 1.90%。而台股ADR部分，台積電ADR下跌2.03%；聯電 ADR挫跌1.49%。

分析師指出，聯準會的強烈鷹派表態和債券殖利率升高，拖累股市劇烈波動，投資人嚇到爭相撤逃股市；另外，部分企業對於未來銷售成長的謹慎態度也反映出市場悲觀情緒。

但有專家認為，市場對聯準會政策失誤的可能性越來越大而感到非常焦慮。當Fed官員建議升息2碼，市場卻喊到3碼，真令人覺得瘋了。投資人最好別隨著起舞，靜待接下來利率決策最終拍板。