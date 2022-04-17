抗議台灣中油不當調漲房租與表達居住正義，楠梓區後勁勞宅自救會長徐嘉志（右）代表遞交要給中油董事長李順欽的陳情信，由警衛接收。（林瑞益攝）

數十名中油後勁勞宅居民17日上午到楠梓區宏南社區大門附近舉白布條抗議台灣中油不當調漲房租，並由楠梓區後勁勞宅自救會長徐嘉志代表遞交要給中油董事長李順欽的陳情信，警衛代表接收。對於居民提出的居住正義與不當調漲房租，中油對此沒有正式回應。

後勁勞宅自救會長徐嘉志上午率領當地居民，舉白布條抗議，希望董事長李順欽能傾聽民眾的心聲，徐提出居住正義、永久使用權、租金合理化、平反勞宅定期契約受害住戶等訴求。

在今年3月底，自救會也在民安8號演習場地外抗議，徐嘉志與當地居民17日說，過去兩周以來，中油都沒有派人與他們調解，只會對媒體放話。徐批評，中油只會寄發繳款單，不會溝通。

台灣中油對此沒有發表正式聲明，但據內部人士說，中油已經了解勞宅居民的想法，此前有與勞宅居民溝通，之後也會持續與居民協商。

由於抗議地點鄰近左楠路，來往車流量大，楠梓分局出動20餘名警力到場維安，疏導車流，並一再呼籲抗議民眾注意安全。