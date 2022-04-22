地方頻向中央喊話調整防疫政策 陳時中：喊話不會有幫助

本土疫情高漲，各縣市防疫亂象叢生。近來不少地方首長頻頻向中央喊話，應盡快調整防疫政策。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天回應「喊話不會有什麼幫助」，各地方政府的建議都非常多，中央和地方都有非常暢通的聯絡管道。

近來台北市長柯文哲多次呼籲中央放寬居隔規定、更改停課標準。陳時中指出，台北市和疫情指揮中心是很近的，電話也可以聯繫；不管是新北、北市、基隆、高雄，每個地方都有，各地方政府的建議都非常多，不管用行文的方式或用電話、簡訊連繫，都有非常暢通的管道。

台北市今宣布，下周起國高中實施「遠距線上教學演練」，被質疑和中央停課標準不同調。陳時中對此表示，主管單位是教育部，但以指揮中心的態度而言，相關指引已經訂定，基本原則是尊重地方政府就學生活動密度、疫情狀況，第一線應該最了解，也有調整空間，但還是要注意到小朋友在家中照顧的風險，以及學童的受教權，如何取得平衡，執行單位應注意。