證交所今（6）日召開有價證券上市審議委員會，審議通過錼創科技-KY創（6854）初次申請股票創新板第一上市案。

證交所指出，台臺灣創新板是我國資本市場發展的重要里程碑，鼓勵擁有關鍵核心技術，及創新能力或創新經營模式之公司申請上市，錼創科技-KY創為證交所第一家通過上市審議委員會審議之股票創新板第一上市公司。

錼創科技-KY創公司負責人為李允立，公司資本額為10.09億元，公司主要業務為：氮化物半導體材料相關應用之研發、製造及銷售，營業收入以晶片載板（COC）及技術服務為主，輔導上市之證券承銷商為元大證券。

目前公司仍呈現虧損狀態，2020～2021年稅前淨損各為14.94億元及12.18億元，每股稅後盈虧損（以申請上市時股數換算）各為21.57元及14.14元。

在市場結構方面，韓國占比62.11％、台灣35.55％及其他2.34％ （2021年）；全體8席董事合計持股比率35.3％（至2022年2月11日）。