長榮國際6日召開董事會，鄭深池獲選為董事長。鄭深池也發布一份聲明稿，說明受長榮集團創辦人張榮發大部分遺族委託，出任長榮國際董事長，希望藉由長輩的身份，提供一個平台讓張家四兄弟放棄成見，誠心相待，共謀圓滿解決之道，達到創辦人期望兄弟團結的遺願。

同時也針對媒體報導，鄭深池做出以下聲明1、本人接受委託，其目的促進張氏家族團結。2、長榮集團是一跨國企業，促進長榮集團發展壯大，有利台灣經貿發展與國際和平。本人長期受創辦人張榮發先生培植提攜，受大部分張氏家族信任，基於感恩，自當略盡綿薄。