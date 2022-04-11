台股加權指數11日開在17,273.05點，權王台積電（2330）開低在563元，壓抑指數向下，盤面上以農金股東鹼（1708）、惠光（6508）、台肥（1722）漲勢較為強勁，長榮（2603）、元晶（6443）、開發金（2883）亦獲買單拉抬，早盤指數呈現小跌。

公債殖利率4月8日跳高帶動銀行股走揚，進而推升道瓊工業平均指數，但接下來一周將公布的關鍵通膨數據及企業財報，仍讓投資人裹足不前，那斯達克指數、費城半導體指數及標準普爾500指數全面收低。

道瓊工業平均指數4月8日終場上漲0.4％（137.55點）、收34,721.12點；周K線下跌0.28％。那斯達克指數下跌1.34％（186.30點）、收13,711.00點；周K線下跌3.86％。費城半導體指數下跌2.42％（77.28點）、收3,120.16點；周K線重挫7.32％。

統一投顧指出，俄烏情勢歹戲拖棚，歐美對俄羅斯經濟制裁造成通膨加劇，聯準會主席及多位官員支持5月升息2碼，且最快5月將啟動縮表。

中國疫情持續擴大，除上海持續封城外，昆山封城時間延長，台廠4月營收恐受衝擊，再加上半導體股需求出現雜音，外資連續下修多檔重量級個股目標價，加權指數技術面偏弱，指數未站上月均線之前，建議暫時觀望，選股以資料中心概念、車用相關、網通、高殖利率概念股及通膨漲價受惠股為主。