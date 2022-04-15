「未吃五日節粽，破裘毋敢放」，在臺灣，過完端午節才算正式進入夏季，端午最重要的傳統習俗就是包粽與食粽。初夏時節，長榮鳳凰酒店（礁溪）推出「粽磅饗宴端午禮盒」，有葷食的「雙饗禮盒」與全素的「蔬饗禮盒」，其中雙饗禮盒內含傳統蛋黃八寶粽與松露野菌瑤柱粽，山珍海味雙享受，讓傳統再升級。長榮鳳凰酒店粽磅饗宴端午禮盒以訂製款保冷提袋盛裝，松竹綠色澤質感，彷彿夏日微風輕拂竹林；禮盒定價每盒880元，即日起至5月15日預購可享85折早鳥優惠。

長榮鳳凰酒店（礁溪）的粽磅饗宴-雙饗禮盒，精選傳統蛋黃八寶粽與松露野菌瑤柱粽兩種口味，傳統蛋黃八寶粽選用蛋黃、小鮑魚、栗子、魷魚、珠貝及五花肉，海陸鮮味澎湃激盪，在主廚獨特佐料調和下，讓傳統蛋黃八寶粽滋味豐沛圓滿，齒頰留香。松露野菌瑤柱粽，以世界三大珍饈之一的松露為靈魂主角，併以松茸、牛肝菌、香菇共舞，是山林精氣的完美濃縮，加上蛋黃與五花肉，香氣濃郁且層次豐富。對於喜好蔬食的朋友，長榮鳳凰酒店（礁溪）也推出全素的松露野菌飄香粽，以柔潤清新的野菌搭配花生、地瓜及栗子，勻火蒸透後香氣四溢、甘甜可口。

長榮鳳凰酒店（礁溪）粽磅饗宴端午禮盒加贈訂製款保冷提袋，松竹綠色澤質感，寫意的典雅線條，彷彿夏日微風輕拂竹林，祈願端午安康。粽磅饗宴端午禮盒即日起開放電話與網路預訂，每盒定價880元，5月15日前訂購享85折早鳥優惠（冷凍宅配費另計）。