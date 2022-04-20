針對母親節，「美福食集」推出「帶媽咪環遊世界饗樂趣」檔期活動，精選20多項世界各地頂級食材期間限定優惠，邀請「陽光主廚」陳秉文於台北內湖門市、台中烏日門市擔任客座主廚，教大家輕鬆料理母親節大餐，用異國美食帶媽咪舌遊世界！ 4/23日(六)起於美福食集實體門市消費滿3千5百元再送「媽媽Meat呀!加菜金300元」，線上購物至5/11(三)週週送安心守護基金最高300元，就是要好好寵愛媽咪。

疫升影響，「出國旅行」成了夢想！美福食集門市以「帶媽咪環遊世界饗樂趣」主題，4/23(六)至5/15(日)止，精選二十多項世界各地頂級食材期間限定優惠價．有「美國極黑和牛老饕牛排」優惠價990元/片(原價1,190元)，「紐西蘭法式小羔羊排切片」優惠價650元/盒(原價780元)，「西班牙頂級伊比利豬梅花豬燒烤片300g」優惠價850元/2包(原價1,080元)，「日本進口特大干貝3L/可生食」優惠價2,200元/盒(原價2,790元)，石斑魚界的愛馬仕「藍瓜石斑魚」優惠價990元/尾(原價1,250元)…等。活動期間於實體門市單筆消費滿3千5百元，再送「媽媽Meat呀!加菜金300元」抵用券乙張，若無法到門市採購也別擔心，美福食集線上購物祭出守護媽媽的安心對策，至5/11(三)週週送安心守護基金，全館單筆消費滿3千6百元起送100元抵用券，最高300元。美福食集邀請「陽光主廚」陳秉文BINGO以「媽咪健身窈窕」、「媽咪滋補養顏」為訴求，為母親量身設計美味、易學的異國料理創意食譜，菜色有「美國極黑和牛佐柑橘醬黎麥葛粉」、「紐西蘭小羔羊排佐法式芥末籽黎麥白醬」、「極黑和牛佐甜椒枸杞醬」及「炙烤西班牙伊比利豬黎麥蔬菜燉飯」等星級佳餚，秀出好手藝，同時滿足媽媽的味蕾，「Cook for Mom示範料理show」4/23(六)台北內湖門市、4/24(日)台中烏日門市下午2點至3點，廚藝課程全程免費，前50名到場再送早鳥參加禮乙份(價值280元)，活動當天單筆消費滿1,999元，可參加「環遊世界轉好禮」轉轉樂活動乙次，獎項豐富有sambonet義大利進口24cm平底鍋(市價3,080元)、美國極黑和牛金牌板腱火鍋片/300g(市價580元)等大獎。