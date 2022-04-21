古蹟尬舞嗨起來！每年4月29日為世界舞蹈日，新北市淡水古蹟博物館將於當天下午2時到4時30分，在淡水日本警官宿舍舉辦「世界舞蹈日－日宅尬舞趣」活動，參賽者需身著蓬蓬裙或自行裝扮，參賽順序及曲目採抽籤制，獲電玩遊戲最高分的優勝組可得肩頸按摩器，另外還有最佳造型獎及參加獎。

新北淡水古蹟博物館表示，世界舞蹈日是為了紀念芭蕾舞之父Jean-Georges Noverre；而淡水日本警官宿舍則有過一段充滿愛的故事，一位警官為了愛跳舞的太太，特地加大宿舍緣側供妻子翩然起舞；至於跳舞電玩則是有娛樂及健身的效果，「世界舞蹈日－日宅尬舞趣」就是將三項合為一體所舉辦的活動。

本活動預計4／25（一）12時在淡古官方網站www.tshs.ntpc.gov.tw免費開放報名，限量10組，每組需2人共舞，1人代表報名即可，歡迎有興趣的人報名參加。淡古館長黃麗鈴說：「淡古近年來以節慶活動推出各種特色文化活動，加強博物館的活化運用，這次結合時下最夯的電動遊戲及歷史故事，舉辦別開生面的跳舞比賽，邀請大家一起到古蹟來尬舞！」

淡水日本警官宿舍位於新北市淡水區中正路12巷5號，興建於日治初期，是新北市僅有一間的高階警官宿舍，最值得一看的建築特色有三；一是結合西洋式上下懸窗的雁形式氣窗，二是國民政府時期淡水分局長孫肇特別為了喜歡跳舞的太太而加寬的緣側，三是後院的專屬防空洞。全年度免費參觀，平日開放時間為9：30～17：00，假日延長至18：00，每個月的第一個週一休館。

除了「世界舞蹈日－日宅尬舞趣」的活動外，戶外戲劇表演《淡水開港設關故事派對—歡迎光臨1862》、港動淡水文化行旅及滬尾講堂等「港動淡水」系列活動也熱烈進行中，更多的內容可上www.wharf-velous-tamsui.com查詢，也歡迎加入淡古粉絲專頁www.facebook.com／tamsuihistoricalmuseum、追蹤www.instagram.com／tamsuihistoricalmuseum或訂閱https：／／reurl.cc／A8N07E頻道，隨時接收最新消息