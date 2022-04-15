新北市立淡水古蹟博物館即日起展出「島嶼偶光─2022曹松清創作個展」，讓民眾不用遊馬祖，也能欣賞到藍眼淚美景。（淡水古蹟博物館提供）

「藍眼淚」是馬祖當地的特色自然景觀，每年吸引大量人潮觀賞，新北市立淡水古蹟博物館即日起至5月29日在滬水一方藝文空間5樓展出「島嶼偶光─2022曹松清創作個展」，讓民眾不用遊馬祖，也能欣賞到藍眼淚美景。館方指出，該展是由資深記者斜槓畫家曹松清創作，除了會展出60件精選油畫外，也特別用1500顆石頭延伸創作，以平面、立體方式重現藍眼淚美景，讓民眾一秒到馬祖。

淡水古蹟博物館指出，來自馬祖的曹松清擔任記者長達30年，目前已累積上百件藝術作品，並曾在台陽美展、磺溪美展及南部展等各大競賽獲得佳績，之後攻讀台藝大美術碩士後，繪畫技巧更加多元、獨創。

「島嶼偶光」展覽將分為岩光、島嶼特色、故鄉印象、石頭媒材系列等4大展區，用60件油畫表現出馬祖的人文風情、地質樣貌、建築特色，主題相當豐富。其中，曹松清的作品《光之物語》利用1500顆石頭延伸《陽光下的藍眼淚》作品，變成立體的大型作品，另外也加入馬祖人捕撈漁獲的工具墜子。

淡水古蹟博物館表示，民眾若在展覽期間與任何一作品拍照打可，即可獲得限量特製紀念小物，換完為止，除了「島嶼偶光」展覽外，館方近期也推動戶外戲劇表演《淡水開港設關故事派對—歡迎光臨1862》、港動淡水文化行旅及滬尾講堂等「港動淡水」系列活動，更多的內容可上www.wharf-velous-tamsui.com查詢，或至淡古粉絲專頁www.facebook.com／tamsuihistoricalmuseum、追蹤www.instagram.com／tamsuihistoricalmuseum或訂閱https://reurl.cc/A8N07E頻道。