陸軍司令徐衍璞上將今日頒贈軍友社理事長李棟樑「陸光甲種一星獎章」。軍聞社提供

陸軍官兵代表與軍友社理事長李棟樑合影。軍聞社提供

陸軍司令徐衍璞上將今日頒贈軍友社理事長李棟樑「陸光甲種一星獎章」，感謝李理事長8年來始終秉持「走到最前頭、做到最後頭」的態度，前往高山偏遠及外離島地區關懷、慰勉基層部隊官兵，鼓舞士氣，樹立了敬軍愛軍典範，成為國軍官兵最有力的後盾。

李棟樑5月將卸任軍友社理事長職位，國軍為感謝李棟樑對部隊官兵的奉獻，國防部長邱國正、空軍司令熊厚基上將與海軍司令劉志斌上將，日前先後已頒贈「二等雲麾勳章」、「懋績甲種二等獎章」及「一星海績獎章」獎章給李棟樑。李棟樑也是唯一獲「二等雲麾勳章」的平民。

今天贈勳典禮上午在陸軍司令部中正堂舉行，宣讀勳績詞後，徐衍璞頒贈李棟樑理事長「陸光甲種一星獎章」並致贈包含李理事長兵籍名牌及各部隊隊徽的紀念品，表彰李理事長8年任期內、超過1500場次的敬軍慰問中，走遍各部隊，始終與官兵站在一起。

徐衍璞表示，李棟樑理事長對官兵的付出與貢獻無法一語道盡，今天他代表全軍官兵頒贈獎章及紀念品，仍不足以表達陸軍官兵對理事長的敬意與感謝，理事長走訪每一個部隊，帶給官兵最實際的支持與鼓勵，並號召社會各界共同敬軍、愛軍，提振了陸軍的形象，也激勵了陸軍的士氣，「您永遠是我們最敬愛的理事長」。

李棟樑說，「從今以後我是國軍的一分子，不要忘掉我。」，這8年是他人生中最重要的轉捩點，在他卸任後，國軍弟兄姐妹們若有任何需要，都可以跟他聯絡；他也請徐衍璞未來在各節日視導慰問部隊的時候，能讓他一同前往，讓他能持續號召企業界的朋友共同支持國軍、愛護國軍，以感謝官兵守護家園的辛勞與付出。

此外，李棟樑昨天前往陸軍十軍團與陸軍航特指揮部敬軍並慰問官兵。