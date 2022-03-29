陸軍步兵203旅柳姓下士教育班長於2020年11月在營區輕生身亡，監委賴振昌、葉大華啟動調查發現，柳姓下士入伍2年多就經歷多次單位轉換，且在休假期間屢屢被要求回報公務，且未察覺他早已有自傷徵兆，認定陸軍203旅內的管理機制和文化有缺失，國防部心理輔導及自殺防治措施不足，核有疏失，促請國防部議處相關失職人員並確實檢討改進。

調查報告指出，柳姓下士在2020年11月6日至11月12日依規定休假，卻在休假期間屢遭上級長官、同仁透過通訊軟體多次聯繫公務，並在11月10日因未依時任蘇姓連長口頭律定報告班兵開立假單一事而遭責罵，儘管事發當時柳下士已向代理人（輔導長）報告班兵開立假單一事，但蘇姓連長仍認應事後向其報告。

監委認為，此屬柳下士休假期間卻仍被要求進行公務回報，顯然未落實代理人制度。按203旅單位主官（管）要求屬員執行單位回報作法，與現行國防部規範代理人制度顯有不同，國防部允宜就相關管理措施積極檢討，並應究責本案相關失職人員。

監委指出，柳姓下士剛入部隊，就即經歷多次單位轉換，新進士官養成不易，本職學能尤為重要，多次環境調整不僅考驗新進士官適應能力，也挑戰幹部的領導統御能力，針對不適服之志願役官兵，國防部訂有國軍退場機制。

監委表示，國防部調查稱柳下士曾於109年8月向上級長官表達有離開軍旅的想法，經幹部約談後，柳下士遂改變退伍想法，然此與柳下士之姊表達柳下士於109年11月身亡前仍未改變退伍之想法明顯相佐，顯然柳下士對退場機制的理解及感受，與基層幹部接受訊息顯有落差，且單位未確實與柳下士家屬聯繫與釐清。

監委強調，查近年國軍軍士官兵各級自傷及不適服退場人員數據顯示，「士兵」階級約佔近3年申請退場軍士官兵之9成，且近10年國軍自傷案件中「士官兵」即佔所有案件的7成5，為我國募兵制度推動以來的重要警訊，國防部雖訂有國軍退場機制，然是否確實尊重人員各別服役意願、明確宣導並落實國軍退場機制，妥適協助士官兵任職及退伍，宜儘速檢討相關制度。

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