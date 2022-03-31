行政院會日前通過「後備軍人召集優待條例修正草案」，明訂後備軍人接受教育召集達5次者，得自第5次起完成訓練後，發給召集獎金。不過，民眾黨立委張其祿質疑，去年解除列管後備軍人逾14萬人，近6成後備軍人服役後完全沒被教召，曾被教召過4次僅780人，代表優待條例通過後，能夠真正受惠的人數少之又少，呼籲國防部思考後備戰力不能只有教召，應該要同步研擬其他因應方案。

俄烏戰爭爆發以來，我國後備戰力備受矚目，今年首批新制14天教召日前解召，張其祿實際盤點110年解召後備軍人有14萬1121人，發現曾參與教召僅5萬7225人，從未被教召8萬3896人，近6成後備軍人服役後完全沒被教召，即便被教召的後備軍人，以被教召1次居多，教召到4次僅780人，占曾受教召是數比例1.3％，占列管後備軍人比例更是連1％都不到的0.55％。

立法院國防外交委員會今審查「後備軍人召集優待條例修正草案」，張其祿表示，草案中明訂後備軍人接受教育召集達5次者，未來將核發獎金，但實際接受教召人數，能夠符合人數寥寥無幾，因此如何提升我國教召量能及國民志願參與教召之意願才是關鍵。

張其祿認為，提升訓練質量實為教召改革重點之一，但參與教召鼓勵措施有所限制下，國防部應規劃自願接受國防訓練人員計畫，加強自願參與教召誘因，加強國防整體動員能力提升。

張其祿也提出，國防部應參考美國國民警衛隊(國民兵)等經驗，提供我國未在國防編組人員，自願參與國防部提供訓練，成為正規及後備部隊之外能在戰時協助民眾、救護甚至成為作戰編組，強化我國國土防衛能力。