傳兵役延長2024選後才上路？ 蘇貞昌：尊重國防部專業

隨兩岸情勢惡化，蔡政府研擬將徵兵役期自4個月延長為1年，但為年輕選民流失，衝擊2022、2024大選，傳出有民進黨知情人士說，兵役延長將在2024年總統選後再上路。對此，行政院長蘇貞昌今天回應此事時表示，自己的國家自己救，要怎麼樣準備才好，尊重國防部的專業。

俄烏戰爭開打後，台海情勢也成為焦點。面對日趨惡化的兩岸關係，蔡政府擬將徵兵役期從4個月延長到1年，但由於役期的延長，勢必引發多數青年選民的不滿，為避免影響選票，傳出有民進黨人士透露，就算延長兵役至1年的新制定案，也不會在2024總統大選前實施。

行政院長蘇貞昌今天上午赴立法院備詢前，被問到「延長兵役上路會等到2024總統大選後才實施，這個消息是否屬實？」

對此，蘇貞昌回應，自己的國家自己救，看專制國家侵略鄰國不必理由，我們要做好準備。他說，要怎麼樣準備才好，這是國防部的專業，我們會尊重。