為挽救少子化危機，行政院去年「助圓夢、安心生國家跟你一起養」三面向政策，但新制上路近1年，卻出現爭議。有不少職業婦女發現，在進行試管嬰兒療程時，想要與雇主協商避免夜間工作、或是想要請安胎假時，卻被雇主以「妳又還沒懷孕」、或需提出懷孕證明等理由拒絕，苦嘆「想懷孕已經那麼難了，竟然請假還被刁難」。

行政院去年宣布，「助圓夢、安心生國家跟你一起養」三面向政策，擴大不孕症試管嬰兒補助、增加產檢次數至14次、放寬申請育嬰留職停薪期間彈性、育嬰留職停薪津貼再加碼、產檢假薪資補助等措施。這些對抗少子化的政策也從去年7月1日開始上路，補助上路半年已有超過3萬人次接受人工生殖治療。

晚班櫃姐A小姐表示，在擴大補助上路後，便開始試管嬰兒療程。在捱過排卵針、取卵的辛苦歷程，她在準備植入成熟胚胎的前幾天，希望與主管協商調整工時，不想再超過晚上10時才下班，擔心會不利於胚胎穩定，她卻被主管以「妳又還沒懷孕、不是勞基法保障的妊娠婦女」為由，拒絕她調整班次。

B小姐也在職場上面臨同樣的問題，她在成功植入健康的胚胎後的第二週突然發生出血的情況，醫師建議她減少活動，讓身為外勤人員的她考慮請假在家休養。B小姐說，當她拿出醫師開立「因胚胎植入療程後有出血反應，建議休養」的證明，想請「安胎假」時，雇主仍要求她拿出「媽媽手冊」證明懷孕，這讓她只好改請病假3天、錯失當月的全勤獎金。

依現行勞動法令，對懷孕（妊娠）婦女有安胎休養假、不得夜間工作、可申請改調較為輕易之工作、甚至保障工作權等保護，但對「妊娠」卻沒有明確定義。接受試管療程生育的婦女要面臨與自然生育截然不同的過程，再加上傳統「未滿3個月不能說」的習俗，鮮少有婦女會在接受試管療程後主動告知雇主，所以試管媽媽在被醫學認證「懷孕」前，都無法享有法令對母性的保護。

中正大學法律系教授鄭津津表示，台灣少子化很嚴重，國家政策也在鼓勵女性生產，甚至擴大補助透過醫療方式來受孕，從這些因素來看，建議「妊娠」應當要從寬解釋，特別是在植入胚胎前後，應讓母體好好休養、順利受孕。

鄭津津提醒，女性勞工請安胎假時，不需要提出「媽媽手冊」，只要醫師診斷需安胎休養者，就符合請假的定義。她也呼籲，女性接受人工生殖的過程非常辛苦，企業站在社會責任的立場，也應以友善的角度包容備孕中的女性員工。