安心食品（MOS摩斯漢堡）就是英文（Mountain, Ocean Sun）的縮寫，一直重視自然、環保、健康的樂活理念，推廣環境教育愛地球，更以實際行動參與環境保育，董事長林建元於4/9（六）帶領總公司同仁至雪霸國家公園進行環境教育活動。安心食品自2018年起與內政部營建署簽署合作備忘錄，共同推廣國家公園的環境教育，此次辦理雪霸國家公園外來種植物拔除活動，以實際行動愛護地球。

安心食品（MOS摩斯漢堡）每年生日慶期間均由高階主管率領總公司同仁，串連北中南各縣市分店進行戶外社區清掃活動，邀請各地鄰里顧客共同進行，總公司同仁及店鋪夥伴穿著制服及背心於店舖周遭社區及公園清掃，共同維護環境整潔。

為貫徹「貢獻人類、貢獻社會」的經營理念，積極發揮企業社會責任促進永續發展，安心食品（MOS摩斯漢堡）長期重視節能減碳議題。今年特別推出MOS Order APP全新改版功能「MOS安心取溫馨送」，MOS APP使用者送禮問候更環保。傳統的送禮方式必須親自送達，或是透過快遞郵寄，兩者都要使用運輸工具，增加碳排，然而透過「MOS安心取溫馨送」的遠距電子賀卡取貨券，收禮者可以到全國各地任一摩斯店面取貨並享受美食，尤其安心食品使用在地稻米製作的米漢堡，可減少食物里程降低排碳，同時支持在地農民，是愛地球的表現。

安心食品（MOS摩斯漢堡）從源頭減量管理，鼓勵顧客自備環保杯，推廣「MOS環保杯一杯一點，讓地球更美麗」，自備飲料杯購買飲料，一杯贈送一點優惠，集滿6點可免費換贈40至45元飲品一杯，包括摩斯紅茶、摩斯咖啡等多種選擇。環保杯集點活動自2015年開始，累積兌換已超過79萬杯，至少節省423萬個紙杯及杯蓋，提倡綠色消費，鼓勵消費者多使用環保杯，善盡社會責任，全民攜手守護自然。為響應蔬食低碳愛地球的飲食潮流，於世界地球日前推出植物肉新品「摘鮮綠摩力樂活蔬食堡」及「摩力樂活蔬食堡」，讓喜愛蔬食的消費者能享受清爽少負擔的健康美味，嚐鮮同時也為環境永續盡一份心力。

MOS摩斯漢堡不斷致力於提供顧客安心與低碳的用餐環境，積極實踐摩斯（MOS）山海日（Mountain、Ocean、Sun）大自然精神，進一步將永續策略核心「安心安全，健康永續」結合經營策略，將愛護對象擴及到整個地球的生態環境，藉由公司影響力帶領員工個人親身參與公益活動，形成正向循環。除了鼓勵員工積極參與環境保護活動，更歡迎消費者使用MOS APP的安心取溫馨送將你的溫暖禮物與遠地的親友分享，共同愛護地球環境。