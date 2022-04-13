Gogoro小騎士體驗活動上周六於新竹、台中落幕，今年與信義房屋繪畫比賽「我是小小地球守護隊」合作，讓小騎士與地球守護隊「相繪」，參與的孩子們除了可以藉由闖關遊戲了解綠能知識，更畫出為社區環境做的一件永續作為，當天親子們度過快樂的時光，對永續又多了一分認識。

信義房屋表示，當天活動參與的幼童為4歲至7歲，這個年紀的孩子正式對世界容易產生好奇的歲數，善加引導以情境式的活動帶入永續知識，潛移默化的在他們的小小心靈中種下善的種子，為他們上永續的一堂課。

現場約有10組親子報名，他們先領取騎士裝備，並親子間一起完成信義房屋全國繪畫比賽的畫作，接著換上騎士裝備、製作DIY 專屬智慧鑰匙，再聽綠能小故事後，就可領車闖關，最後還頒發綠能小騎士駕照。

活動最後交換舊玩具，讓孩子們用環保愛地球的方式認識新朋友，信義房屋表示，孩子們帶來自己少玩的玩具，彼此交換分享，行前就提醒他們不用使用過度包材，證明了不用浪費資源買新的玩具還是可以擁有快樂的玩樂時光。

信義房屋南大店店長林宜賢表示，自己也是家長，平常若在家中與孩子介紹「電動車」，孩子有聽沒懂、不感興趣，但當天孩子用感官體驗電動車，包括電動車沒有聲音、也不會排放不必要的廢氣，直接為幼童們植入環保概念。

林宜賢進一步說明，當天他也主動與Gogoro分店的相關人員接洽，發現雙方都有共同理念，之後將陸續規劃活動，結合串起一個個社群，打造地方共好生態圈，不僅為客戶提供更好的服務，也擴大永續影響力。