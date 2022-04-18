2022信義房屋全國繪畫比賽今年主題結合永續，要讓孩子從小思考如何愛地球，理念與第二屆台北科技盃愛地球公益路跑暨嘉年華不謀而合，當天也將於會場舉辦繪畫同樂會，讓選手家人也能一起同樂，畫出永續色彩。

第二屆台北科技盃愛地球公益路跑暨嘉年華4月17日於台北市中山區美堤河濱公園舉行，為提倡全民體育、增進內科園區員工身心健康、照顧社會弱勢及送愛心溫暖，主要為內科員工參加路跑，讓選手及家人都能闔家同樂，報名路跑人數共5500人，而深耕地方的信義房屋也不缺席。

「每步的堅持，為更好的未來前行」信義房屋表示，路跑是需要毅力、耐力的堅持的運動，正如同信義房屋40年來實踐ESG理念，堅持作對的事情，1984年率先推行不賺價差、1989年首推不動產說明書、2004年首推合理交易透明化制度，2018年是全球第一家碳中和宣告的房仲業，2021年更倡議「淨零排放聯盟」，承諾2030年淨零碳排。

不僅如此，永續理念要從小扎根，2022信義房屋全國繪畫比賽更結合SDGs聯合國永續發展目標，主題是「我是小小地球守護隊」，讓孩子畫出能為社區與居住環境做的永續作為，也鼓勵家長引領孩子思考，如何將日常作為扣連聯合國17項永續發展目標。

信義房屋也將於現場設置2個攤位，1個攤位將舉辦信義房屋繪畫同樂會，家長參與路跑，孩子則能在攤位上畫畫，信義房屋大哥哥大姊姊的引導，畫出永續色彩，畫好後可直接繳件參與信義房屋全國繪畫比賽，另1個攤位則是鼓勵民眾下載信義房屋APP，發送瓶裝水與餅乾。