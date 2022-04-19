永續時尚設計師周裕穎專為UNIQLO全球獨家設計的二手衣改造寵物衣，只要拿UNIQLO短袖圓領T 以及Blocktech、潑水加工系列產品，就能改造成寵物帽T 以及寵物雨衣;而永續時裝品牌Story Wear則與與銘傳大學時尚創意管理系合作製作符合日常需求的丹寧包款，並於Pinkoi上開跑。

永續新生活，REHOW x JUST IN XX 舊衣新生工坊於UNIQLO台北旗艦店、台中崇德路店、台南文賢路店快閃啟動。（UNIQLO提供）

寵物帽T不分尺寸單一定價，790元。（UNIQLO提供）

Story Wear於Pinkoi上的商店，即日起至5月8日，滿1200元免運。（翻攝自Story Wear粉專）

經常跨界合作的設計師周裕穎五度攜手UNIQLO，此次更與《高林文創基金會》培訓之二度就業婦女組成的REHOW工坊製作團隊合作，於23日、30日在在UNIQLO TAIPEI 全球旗艦店、台中崇德路、台南文賢路店舉辦pop-up櫃位推出，凡以UNIQLO短袖圓領T 以及Blocktech、潑水加工系列產品，就能改造成寵物帽T 以及寵物雨衣，讓你羽毛還一起穿親子裝，又能做環保。

Story Wear丹寧方型包，2880元。（翻攝自Story Wear官網）

Story Wear近期則與銘傳大學時尚創意管理系合作，製作「Re/Project 丹寧方型包」，可以斜背、肩背、手拿，也有可調式的背帶和易扣闔的磁釦，結合美學與環保，又符合消費者日常需求，另，即日起至5月8日，於品牌Pinkoi商店上有滿1200免運活動。