標榜以鮮榨果汁製作手各式茶飲的連鎖茶飲「大苑子」的「2022年愛文芒果季」今（13）日登場，台上市的第一天，在台北市市府夢想店現場將送出100杯2022芒果季全新產品每杯1,000c.c.的「愛文芒果冰沙最大杯」！即日起搶先在大苑子官方App開賣愛文芒果冰沙、愛文翡翠驚喜商品券販售組合，消費者只要在4/11至4/30期間，完成至少1 張商品券的核銷，就可以獲得獨家限量全台、絕無僅有的THE BODY SHOP芒果香氛護手霜抽獎資格1 次。買越多、核銷越多，中獎機會就越高。

大苑子堅持產地鮮採，十多年來使用最著時的熟成芒果所製成的大苑子「愛文芒果冰沙」，一直是台灣夏季冰品冷飲市場的第一指名，每年3 月下旬大苑子永遠領先台灣同業，前進屏東、台南產地大量採購愛文芒果，2020年更創下整個芒果季使用超過854噸新鮮芒果的台灣紀錄，大苑子單日芒果進貨量甚至還曾經超過台北果菜市場。

因為堅持使用百分之百新鮮熟成芒果，全程無替身、無人工香精添加，每一杯都是砸重本的大苑子「愛文芒果冰沙」，強調是同業口中看得懂卻學不來的風味。今年雖然第一期花果收成期間恰逢產區大雨，芒果熟成時程稍稍延後，卻不影響果香鮮甜美味。大苑子特別邀請屏東縣長潘孟安，以及來自台南的內政部次長陳宗彥到台北市市府夢想店參加「芒果熟了！愛文芒果季上市記者會」，同時邀請等待許久的芒果粉們，來大苑子享用最著時使用屏東枋山枋寮、台南玉井和南化的愛文芒果冰沙，在活動現場限量發放100杯大苑子1000c.c.「愛文芒果冰沙最大杯」，邀請芒果粉們搶先品嘗最著時的大苑子「愛文芒果冰沙」。

大苑子自2007年起堅持以鮮果製作好喝的水果飲品與甜品，15年來持續深耕台灣各產地，矢志找到風味最佳的新鮮水果做原料，不論是每12秒就賣一杯的「芭樂檸檬」，或是獨家採用南投山區柳丁的「台灣鮮搾柳橙」，好風味萃取自最新鮮的台灣水果，尤其最受消費者喜愛的「愛文芒果」系列產品更是大苑子招牌，大苑子創辦人邱瑞堂表示，芙堅持使用新鮮水果做飲料，所以大苑子在各個水果產區成立集貨中心。邱瑞堂表示，「飲品要好喝，對的產區、穩定的供應、剛剛好的採收時間，缺一不可！」。為了讓消費者享用最著時的完美滋味，每年第一口的愛文芒果冰沙絕對嚴選自屏東枋山枋寮的愛文芒果，並且隨著時序變化，大苑子所使用的果物則會慢慢從屏東漸漸往北轉移至台南。

大苑子以「水果價值的創造者」為品牌定位，不斷挑戰台灣水果產值，芒果產季時更鼓勵消費者在盛產時刻品嘗最著時的愛文芒果，2020年順勢推出四倍愛文芒果果肉的「愛文芒果冰沙Double Double」，甫推出就造成市場熱議，當年總計愛文芒果產季使用超過854噸愛文芒果，同步創造總計2.7億的芒果季產值。2021年更延伸芒果熱、限量推出「一顆芒果乾」，成為粉絲搶購的下午茶療癒小食。今年，大苑子除了原各類暢銷的愛文芒果冰沙產品，再度震撼市場、將推出超級新品1000c.c.的「愛文芒果冰沙最大杯」，預計在芒果盛產期上市，就是要讓消費者能心滿意足，開心享受最著時的愛文芒果，感受最真實的新鮮滋味。

今年大苑子的芒果季主軸，強調「真果肉、鮮美味，全程無替身」，以百分之百屏東和台南產區產地鮮採，以最天然、最新鮮的姿態讓大家開心享用；在種植期間，果農還必須確保一條藤上只能保有不超過兩顆的芒果，讓每顆芒果都能獲得充足的營養和日照。不僅如此，大苑子一貫將摘採果物進行綠盾農藥檢驗，做好農藥殘留總量的把關，更堅持自主SGS送驗，就是要讓顧客吃得開心、喝得安心。大苑子的愛文芒果比照外銷日本規格，果型飽滿、果皮細緻。