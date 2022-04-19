2022台灣國際蘭展在台南落幕，參觀人數逾20.6萬人，受邀參展國家共37國，未來3至5年外銷訂單更創18年新高，達到118億6500萬元，台南市市長黃偉哲期許，蘭花生技園區未來由中央接管後，將來不是一年只綻放11天，真正把台灣產業再帶向世界走向國際盃。

19日台南市政府舉行2022台灣國際蘭展成果發表會，包括農糧署副署長姚志旺、台灣蘭花產銷發展協會理事長陳澄鐘、外貿協會台南辦事處主任周秀芬等，台南市議員蔡育輝等人均到場參與。

2022臺灣國際蘭展在台南舉辦，4月5日圓滿閉幕，為期11天的展期創下多項佳績，黃偉哲特別感謝民眾及農民的參與，在睽違2年後，參觀的人數破新高，突破20.6萬人，現場蘭花銷售金額達1064萬元，周邊商品販售也超過300萬元。

但最重要的是蘭花接單，未來估計在3~5年內突破118億元，創18年來新高。更期許蘭花生技園區未來由中央接管後，將來不是一年只綻放11天，能夠真正把台灣產業再帶向世界走向國際盃，再次大放異彩！

中華民國對外貿易發展協會指出，本次蘭展吸引美國、日本、越南、加拿大、澳洲、印尼、留尼旺、荷蘭、韓國等買家，更加強聚焦潛力目標市場，如菲律賓、馬來西亞、杜拜(阿聯)、汶萊、南非、紐西蘭、香港，計16國28位買主參與，與國內21家蘭花供應商進行105場次1對1洽談，預估促成商機952萬美元。

另外，2022台灣國際蘭展閉幕後，南市府為將蘭展的2萬多株花材發揮最大效能，特別規劃「遍地開花」形式，充分利用閉幕後的花材，讓萬株蘭花持續再展風華，自4月9日至22日移置到大台南38處地點，包括山上花園水道博物館、南瀛天文館、台南市立圖書館新總館、愛國婦人會館、區公所、公有零售市場、轉運站、旅館、醫院等地，讓民眾免費賞花。(品觀點記者張雅雲/台南報導)