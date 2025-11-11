海軍反潛航空指揮部遭踢爆接連發生3起飛安爭議，包含飛官待命出勤，卻違規喝酒，且主管知悉未解除任務、飛官開刀卻因擔心影響獎金，在尚未復原的情況下連飛2天、執行高強度任務時，離開駕駛席至機身後方如廁，引發議論。海軍艦隊指揮部今對此回應，酒測爭議已檢討議處、術後飛行已在調查釐清中，至於離席如廁部分已暫停當事人飛行任務派遣。

據《鏡週刊》10日爆料，飛官待命出勤，卻違規喝酒，主管知情竟未解除他的待命勤務，對此艦指部表示，林姓少校於警戒待命任務前酒測值為0.04mg／L，單位便宜行事，檢討議處。

而第二起有關飛安疑慮事件為，飛官遭爆開刀後不到1周的時間，醫師建議術後須好好休養，但疑似擔心獎金受影響而連續排飛，而單位主管照樣讓他飛行。艦指部今日則回應，有關陳姓中校「手術後仍執行飛行科目」部分，調查釐清中。

最後，同上一名陳姓飛官除了術後擅自復飛外，還被爆有一次曾在擔任正駕駛出任務時，飛行到一半直接起身，跑到直升機後方如廁，不顧自身和其他同僚的安全；質疑他擅離職守的行為。對此艦指部說明，執行飛行任務期間，離開駕駛座影響飛安，已暫停飛行任務派遣。

針對一連串事件，海軍司令部日前回應，將依規定派遣調查小組前往事發單位進行調查，若有進一步訊息，會再對外說明。而艦隊指揮部今日也進一步表示，對此深表遺憾，並表達歉意。