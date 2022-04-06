花蓮慈濟大學一名具小兒科醫師身分的教師在醫院急診室救治2歲確診童後，上月31日確診，隨即宣布全校停課不停學，全數課程採遠距教學至本月10日，怎料昨又新增3名師生確診，校方不敢大意，除加強清消，也將遠距教學時間延長17日。

慈濟大學指出，案28649是慈濟醫院急診室醫師，同時也是慈濟大學教師，上月31日確診後，即啟動防疫會議，並進行疫調，共匡列87名教職員及學生87進行快篩，並宣布即起停課不停學，全數課程期間採遠距教學至10日止。

慈濟大學1日對被匡列者進行第一次的快篩，全數結果為陰性，並依相關規定，將21人列為居家隔離、66人自主健康管理；2日針對居家隔離的21人進行經PCR檢測，揪出2名陽性確診案例，分別為1名老師及1名學生，3日則是對自主健康管理師生，進行第2次快篩檢測，其中1名學生快篩陽性，經PCR確診。

慈濟大學指出，目前確診的4人皆已在醫院治療，新增的3例個案，均與案28649長時間在實驗室或會議上有所接觸，雖無發現新的感染源，但仍持續針對疫調匡列接觸者。

慈濟大學表示，配合防疫措施，2校區公共區域包含教室，已在本月1日完成全面大清消，4、5日則加強部分實驗室及寢室的消毒作業。

由於花蓮目前因某美式餐酒館爆多人確診，衛生局本月4日緊急發布3000多封細胞簡訊，通知曾赴該店者前往快篩，慈濟大學則在當天晚上已發出調查表，提醒收到簡訊的教職員生配合快篩及自主健康監測，所幸目前回報已進行快篩者結果均為陰性。

由於疫情瞬息萬變，加上清明連假剛結束，慈濟大學為降低連假後人流移動風險，將延長停課不停學的時間至17日，全數課程期間均採遠距教學，且活動基本上均取消辦理，教職員則採分流或居家上班。