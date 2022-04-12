中央流行疫情指揮中心對有1名學生確診學校，預防性停課1天，2生確診全校停課10天，教育部統一改為「非實體授課」，新竹縣政府12日根據最新疫調結果，公布最新實施非實體授課的學校及時間。

湖口鄉信勢國小1名學生因被匡列居隔14天，該班13日非實體授課1天。新湖國小1名學生、1名老師確診，全校從9日至18日非實體授課。

弘承補習班因新湖國小確診個案，該班9日至18日非實體授課10天。

新豐鄉聚集德非營利幼兒園2名同班幼生確診，該班12日至21日採非實體授課10天，其餘3班13日非實體授課1天，全園12日晚上採檢。明新科技大學2名學生確診，12日至21日實施遠距教學。仰德高中全校採檢結果有2名學生確診，全校停課至18日。

竹北市成功國中1名學生確診，該班級從8日至17日，非實體授課10天。極上塾成功分校補習班因成功國中1學生確診，該生班級即日起至16日非實體授課。紐約幼兒園1名幼生確診，該班及接觸班級共2班，9日至18非實體授課。新埔鎮枋寮國小1名學生家人確診，該班13日非實體授課1天。