時事評論員黃暐瀚今（18日）在臉書發文，對於本土確診人數將多達300萬的預測，他表示台灣將不可避免的出現大量確診，對此他呼籲政府應當以「降低身體代價」、「降低生活代價」兩大行動因應，但他也點名政府狠批「壓根沒打算讓兒童打疫苗」！

黃暐瀚表示，若按照衛福部長陳時中預測，台灣感染率將破15%（約325萬人確診），台北市長柯文哲更大膽預測感染率將破30%（超過700萬人確診），他表示已不可避免出現大量傳染者，因此建議政府應將「身體」、「生活」等代價降低。

而黃暐瀚話鋒一轉，針對食藥署開放6-11歲兒童注射莫德納疫苗，他表示歐盟、英國、澳洲等國已開放EUA，台灣跟進並無不妥，但相較於BNT兒童疫苗的10微克劑量，政府規劃為兒童注射的莫德納疫苗劑量高達50微克，將更會引起心肌炎等副作用。

黃暐瀚還提到上月24日招開的ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組），曾決議不建議兒童施打疫苗，批評此舉「說明了為什麼沒有超前部署，買兒童BNT疫苗」，因為指揮中心原本是不打算讓兒童打任何疫苗的，而正是因為台灣沒有購買兒童BNT疫苗，才使得必須跟進歐美腳步減劑量為兒童注射莫德納疫苗。