為了讓南台灣喜好Jaguar與Land Rover的客群能享有頂尖尊榮的一流服務，Jaguar Land Rover Taiwan台灣捷豹路虎攜手頂泰興業積極佈局雲嘉南地區，耗時30個月、總投資額超過12億元，同時為全亞太規模最大的Jaguar Land Rover旗艦展示暨服務中心於今天正式開幕。

全新落成的旗艦據點位於台南市永康區小北路37號，依循英國原廠新世代CI規範，結合高規格專業保修服務，採地下一層地上三層設計，佔地1470坪，總建坪達到3880坪，1樓規劃新車展示區、客休區與服務廠，3樓規劃原廠認證中古車展示區、鋁合金專屬維修區、美容鍍膜與鈑噴中心，B1與頂樓合計提供133格停車空間。持續為台灣豪華進口品牌市場注入最具英倫精神的獨到品味，並提供南部地區廣大Jaguar與Land Rover的車主現代奢華的服務體驗。

業者表示，位於1樓的新車展示區與交車區，面寬長約16m，樓層設計挑高6.4m，呈現方正的賞車空間，共可展出14輛新車，採用Low-E玻璃及超白玻璃，創造兼具節能與高透光度，提供來賓更為舒適尊榮的賞車環境。兩間獨立交車室採用全台唯一全黑立面設計，減少色彩對於車輛的干擾，更專注於新車的輪廓、質地以及光影形塑而成的現代奢華風格氛圍，使準車主於交車時更能仔細品味獨具英倫品味的豪華座駕。3樓設有原廠認證中古車專區，共可展示18輛車款，提供更為多元的購車選擇。

為提供來賓奢華舒適的頂尖服務環境，全新旗艦據點導入數位化展間的概念，展示區建設高速Wi-Fi、動態顯示車色外觀設備、AI智慧人工柵欄即時接待等，提供更為專業且快速的服務。建物擁有全台唯一天井設計，下方設置自然景觀造景與塔形噴水池，提供另一個愜意的親子共同休息空間，提供客戶更為尊榮舒適的購車體驗。

投資超過7000萬元的維修服務中心具備集保修、美容、鈑噴、鍍膜等全台規模最大、設備最新的一站式服務，打造最頂尖的服務品質。1樓設置共10個工位，3樓設置4個鈑金專屬工位與汽車美容專區，為提供車主更為安心且快速的回廠檢修服務，維修工位導入包含德國MAHA專業維修設備與德國BEISSBARTH最新檢測技術提升技師檢修量能，以精準數據為車主提供專業把關。

針對鋁合金車身修復，頂泰選用全球最新設備，引進法國 Celette 模具式手術台，提供更加精準的鋁合金車身校正維修服務，烤漆爐引進比利時GARMAT自動溫控變頻水性漆專用烤漆爐，提供車主宛若新車出廠般的專業鈑烤服務。此外，更為純電世代的來臨做好全面準備，廠區設置2組電動車專屬維修工位與13座充電設備，其中更包含一座200 kw DC直流充電樁，提供完善且高效率的電動車售後服務。

全新旗艦據點提供完整的銷售展示中心與完善的保養維修服務，並大量採用綠建材，實踐企業對於環境責任的決心。耗資新台幣1600萬元於建物頂樓裝置太陽能板與100% 雨水回收，有效運用自然資源，減少能源消耗，採用100% 環保水性漆料與義大利進口廢棄排除系統減少維修時廢氣產生，為地球環境盡一份心力。

頂泰興業汽車自2014年取得Jaguar Land Rover經銷授權，耕耘雲嘉南市場近10個年頭，期間不斷優化銷售與服務體系，並分別於2017年與2020年獲得最佳經銷商的殊榮。頂泰興業持續在地深耕，也將會陸續為雙品牌車主規畫專屬的客戶體驗活動，包含車聚活動、高爾夫球敘以及生活體驗講座等，與Jaguar Land Rover Taiwan台灣捷豹路虎攜手建構品牌與客戶更為緊密貼心的連繫。

全新落成的旗艦據點為全亞太規模最大的 Jaguar Land Rover 旗艦展示暨服務中心。（台灣捷豹路虎提供）

依循英國原廠新世代CI規範，持續為台灣豪華進口品牌市場注入最具英倫精神的獨到品味。（台灣捷豹路虎提供）

建物擁有全台唯一天井設計，提供另一個愜意的親子共同休息空間。（台灣捷豹路虎提供）

投資超過7000萬元，具備集保修、美容、鈑噴、鍍膜等全台規模最大、設備最新的一站式服務。（台灣捷豹路虎提供）